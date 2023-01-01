Apple ile ilgili bir dizi habere yer veren Appleosophy, Redfruit Media LLC'nin bir parçası olarak 2015 yılından bu yana Apple ile ilgili en iyi içeriği sunmaya başladı.

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