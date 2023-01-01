WebCatalog
NewsParrot

NewsParrot

newsparrot.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NewsParrot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NewsParrot, sizin için önemli olan tüm konulardaki haberleri özelleştirilebilir, yapay zeka destekli tek bir bültende derler, özetler ve sunar.

Web Sitesi: newsparrot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, NewsParrot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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