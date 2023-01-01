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MacRumors.com, Mac ve Apple ile ilgili haberleri, söylentileri ve raporları bir araya getiren bir web sitesidir. Site 24 Şubat 2000'de Richmond, Virginia'da açıldı ve Arnold Kim'e ait. MacRumors, raporları birleştirerek ve iddiaları çapraz referanslayarak söylenti topluluğunu takip etmeye çalışıyor.

Web Sitesi: macrumors.com

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