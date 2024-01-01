Experfy

Experfy

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Web Sitesi: experfy.com

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Harvard-incubated Experfy is a marketplace for hiring top data scientist, data engineers, developers, coders and architects. The most prestigious companies and startups rely on data science freelancers for their mission-critical projects.
Kategoriler:
Business
Expert Networks

Web Sitesi: experfy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Experfy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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