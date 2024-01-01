Experfy
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Web Sitesi: experfy.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Experfy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Harvard-incubated Experfy is a marketplace for hiring top data scientist, data engineers, developers, coders and architects. The most prestigious companies and startups rely on data science freelancers for their mission-critical projects.
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Web Sitesi: experfy.com
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