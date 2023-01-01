WebCatalog
Alto

Alto

goalto.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yalnızca Sertifikalı Geliştiriciler. Sınırsız İşe Alma Kolaylaştı. Alto, ihtiyaç duyduğunuz geliştiricilere ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşmanın yeni bir yoludur. Geleneksel işe alma parasının projelerinden ve fırsat maliyetlerinden kaçının. Tam zamanında yetenek, dünya çapında yetenekli geliştiriciler ve mühendislerle daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulduğunda, ürün yol haritasındaki önemli anlarda bir mühendislik ekibinin ölçeğini büyütebilir.

Web Sitesi: goalto.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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