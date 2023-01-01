WebCatalog
FundedNext

FundedNext

fundednext.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FundedNext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FundedNext, dünya çapında yetenekli yatırımcılara yönelik bir pervane ticaret firmasıdır! Finanse edilen yatırımcı programımıza katılın ve hemen para kazanmaya başlayın.

Web Sitesi: fundednext.com

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FXCM Trading Station

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Myfxbook

myfxbook.com

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BabyPips

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