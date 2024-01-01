KEBS

KEBS

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Web Sitesi: kebs.ai

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KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, günlük görevlerini kolaylaştırıp otomatikleştirebilir ve kolaylıkla kusursuz bir iş akışı oluşturabilir. Dünya çapındaki müşterilerimiz KEBS'in yaptıklarından etkilendiler - verileri tek bir doğruluk kaynağı haline getirdi - çalışanların elde tutulmasında %76 oranında artış - Projelerin bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak - geliri öncekine göre 5 kata kadar artırdı - organizasyon içinde daha fazla şeffaflık getirdi - Çalışanlarını daha sorumlu hale getirdik - müşterilerini eskisinden 10 kat daha iyi memnun etti KEBS kapsamlıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyacağınız tek iş paketi budur.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı
ERP Sistemleri

Web Sitesi: kebs.ai

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