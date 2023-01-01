Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planlamanız ve planlamanız için ihtiyaç duyduğunuz zamanında, doğru ve derinlemesine bilgileri almanızı sağlayan kapsamlı küresel vergi istihbaratı ve güçlü hesaplama yazılımını içeren bir vergi araştırması ve yazılım çözümleri paketi olan Bloomberg Tax ile günlük işlerinizi güvenle yönetin. güvenle uyum sağlayın.

Web Sitesi: pro.bloombergtax.com

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