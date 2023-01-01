Clearwater Analytics, otomatik yatırım verileri toplama, mutabakat, muhasebe ve raporlamaya yönelik küresel bir SaaS çözümüdür. Clearwater, bulutta yerel yazılım ve müşteri odaklı hizmetle binlerce kuruluşun yatırım portföyü verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Dünyanın her yerindeki yatırım profesyonelleri, zamanında, doğrulanmış yatırım verileri ve ayrıntılı raporlama sağlaması konusunda Clearwater'a her gün güveniyor.

Web Sitesi: www2.clearwateranalytics.com

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