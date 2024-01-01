Precoro, tedarik süreci optimizasyonuna yönelik bulut tabanlı bir çözümdür. Artık zaman alıcı manuel prosedürler ve insan faktörü hataları yok. Yalnızca otomatik işlemler ve merkezi satın alma süreçleri. - E-posta veya Slack bildirimlerini kullanarak belgeleri herhangi bir cihazdan 2,5 kat daha hızlı onaylayın. İhtiyaç duyduğunuz sayıda adım ekleyerek ve iş arkadaşlarınıza belirli roller atayarak onay iş akışını kolaylaştırın. - Satın alma bütçenizin %19'una kadar tasarruf edin. İndirimleri takip edin ve asla planlanandan fazlasını harcamayın. Kurumsal giderleri (geri ödemeler dahil) izleyerek nakit akışı şeffaflığını artırın. Tedarik stratejinizi daha düşünceli bir şekilde planlamak için net analizler ve anlayışlı raporlar alın. - Manuel veri girişini azaltın. Yalnızca birkaç tıklamayla PO'lar oluşturun, onaylayın ve takip edin veya siparişlerinizi Punch-in aracılığıyla Amazon Business'tan aktarın. Tedarikçileri, ürün kataloglarını, envanteri ve daha fazlasını tek bir platformdan yönetin. - Hazır entegrasyonları (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) veya ücretsiz bir API kullanarak Precoro'yu ERP'nize ve diğer iş araçlarına bağlayın. Tekrarlanan ödemeleri ve manuel belge eşleştirmeyi unutun. - SSO ve güvenilir 2 faktörlü kimlik doğrulamayla tüm verilerinizi güvende tutun. Precoro'nun kullanıcı dostu arayüzü, karmaşık ilk katılım ve uzun süreli eğitimi unutmanızı sağlar. İhtiyaç duyduğunuz her an CSM'nizden danışmanlık ve destek alacaksınız. Precoro düzenli olarak tüm özelliklere ve güncellemelere erişmenizi sağlar. Saygılarımızla, Precoro ekibi

Web Sitesi: precoro.com

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