Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor, kolayca erişilebiliyor ve müşterileriyle gerçek zamanlı ve geniş ölçekte etkileşim kurabiliyor! Bu, BotSpace'in kısa sürede oluşturulup çalıştırılabilen, kullanımı kolay platformu sayesinde mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler platformu hızla benimsedi ve 13 ülkedeki binlerce müşteri, lansmandan sonraki bir yıl içinde artık BotSpace'i kullanıyor.

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Web Sitesi: bot.space

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