WebCatalog
Dealroom.co

Dealroom.co

app.dealroom.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dealroom.co çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Dünyanın en umut verici şirketlerini ve teknoloji ekosistemlerini keşfedin. Startup'lar, inovasyon, hızlı büyüyen şirketler, ekosistemler ve yatırım stratejileri hakkında bilgi için küresel veri platformu.

Web Sitesi: dealroom.co

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