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Companisto, hisse bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Companisto, yeni kurulan ve büyüyen şirketlere yönelik yatırım platformudur.

Web Sitesi: companisto.com

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