Companisto

Companisto

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: companisto.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Companisto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Companisto, hisse bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Companisto, yeni kurulan ve büyüyen şirketlere yönelik yatırım platformudur.
Kategoriler:
Finance
Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları

Web Sitesi: companisto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Companisto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Clara

Clara

clarafinds.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

SeedInvest

SeedInvest

seedinvest.com

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Equitise

Equitise

equitise.com

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Tracxn

Tracxn

tracxn.com

WePay

WePay

wepay.com

Growjo

Growjo

growjo.com

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wednesday.app

Wednesday.app

wednesday.app

Fyers

Fyers

fyers.in

Financial News

Financial News

fnlondon.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.