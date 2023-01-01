WebCatalog
Seedrs

Seedrs

seedrs.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni startup işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.

Web Sitesi: seedrs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seedrs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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