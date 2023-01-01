FINNOMENA, Tayland'ın önde gelen yatırım gurularının oluşturduğu, büyüyen bir fintech girişimidir. Yatırım ve kişisel finansal planlamada ihtiyaç duyulan araç ve bilgileri sağlayarak Tayland halkının yatırım potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

Web Sitesi: finnomena.com

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