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Gallup

Gallup

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Web Sitesi: gallup.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Analizler, tavsiyeler ve öğrenme yoluyla liderlerin çalışan ve müşteri stratejilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: gallup.com

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