Gickon, İK ve iş liderleri profesyonellerinin stratejik karar alma süreçlerini bilgilendirmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan, tahmine dayalı bir Çalışan Deneyimi ve Kişi Analitiği platformudur.

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