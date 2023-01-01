WebCatalog
Glickon

Glickon

glickon.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Glickon çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Gickon, İK ve iş liderleri profesyonellerinin stratejik karar alma süreçlerini bilgilendirmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan, tahmine dayalı bir Çalışan Deneyimi ve Kişi Analitiği platformudur.

Web Sitesi: glickon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Glickon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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