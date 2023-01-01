InstantMudra

Hindistan Merkez Bankası (RBI) tarafından yürütülen Finansal Katılım programına ve Yurtiçi Para Transferi Modeline dayalı olarak Banka Dışı ve banka hesabı olmayan topluluğa hizmet etme vizyonuyla oluşturulmuş genç bir Fintech Organizasyonu

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