WebCatalog
mmbank

mmbank

minersandmerchantsbank.com

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Madenciler ve Tüccarlar Bankası, Kasabanın tüccarlarına ve madencilerine hizmet vermek üzere üç yerel iş adamı tarafından 10 Haziran 1902'de kuruldu. Müşterilerimize kişisel olarak hizmet etme arzusuyla müşteri hizmetlerine adanmış küçük, yerel, toplum merkezli bir banka olarak kalıyoruz. Müşterilerimiz sadece rakamlar değil, insanlardır. İyi müşteri hizmetlerine kendimizi adadık; hedefimiz bu.

Web Sitesi: minersandmerchantsbank.com

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