WebCatalog
Recapture

Recapture

recapture.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recapture çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomatik Terk Edilmiş Sepet Kurtarma, SMS ve E-posta Pazarlama + mükemmel analizlere sahip açılır pencereler.

Web Sitesi: recapture.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recapture ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Autopilot

Autopilot

autopilotapp.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Delivra

Delivra

delivra.com

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

MailUp

MailUp


Bento

Bento

bentonow.com

Rezque

Rezque

rezque.com

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Telmetrics

Telmetrics


Maropost

Maropost

maropost.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası