WebCatalog
FileGPT

FileGPT

filegpt.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FileGPT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özel bilgi tabanınız için En Güçlü GPT-AI. GPT destekli yapay zeka ile birçok dosya türüyle doğal dilde sohbet edin ve sorularınıza hızlı ve doğru yanıtlar alın. Sonsuz kaydırma ve aramaya elveda deyin ve belgelerinizle çalışmanın daha akıllı, daha sezgisel bir yoluna merhaba deyin.

Web Sitesi: filegpt.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, FileGPT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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