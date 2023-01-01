WebCatalog
Resova

Resova

resova.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Resova çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha Akıllı Planlamak ve Daha Hızlı Büyümek için Etkinlik Rezervasyon Yazılımı Etkinlik ve eğlence endüstrisi için özel olarak tasarlanmış en iyi çevrimiçi rezervasyon yazılımı Resova ile komisyon ücretlerine elveda ve kolaylaştırılmış çevrimiçi ödemelere merhaba deyin.

Web Sitesi: resova.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Resova ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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