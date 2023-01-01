WebCatalog
Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rezdy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tur ve aktivite işletmeleri için online rezervasyon sistemi. Operatörlerin ve satıcıların dünya çapında zamandan tasarruf etmelerine, bağlantı kurmalarına, yeniden inşa etmelerine ve sonuçta işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi rezervasyon yazılımı.

Web Sitesi: rezdy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rezdy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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