WebCatalog
Hostify

Hostify

hostify.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hostify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kısa Süreli ve Tatil Amaçlı Kiralamalar için Akıllı Mülk Yönetim Sistemi, Zamandan tasarruf etmek için tasarlanmış güçlü araçları kullanarak daha akıllıca çalışın ve işinizi büyütün.

Web Sitesi: hostify.com

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