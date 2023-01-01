WebCatalog
Hostaway

Hostaway

dashboard.hostaway.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hostaway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lider Hepsi Bir Arada Tatil Kiralama Yazılımı ve Airbnb Yönetim Sistemi. Hostaway Tatil Kiralama Yazılımı ve Airbnb Yönetim Sistemi, Airbnb, Vrbo, Booking.com, Expedia ve diğerlerinde İşletmenizin Her Yönünü Otomatikleştirip Kolaylaştırarak Mülk Yönetimi İşinizi Büyütmenize Yardımcı Olur.

Web Sitesi: hostaway.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hostaway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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