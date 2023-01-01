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Turno

Turno

turno.com

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Turno, kiralık tatil temizleyicilerini planlamanın, ödeme yapmanın ve bulmanın akıllı yoludur. Turno ile kısa süreli kiralama ve Airbnb temizliğini otomatik pilota alan dünya çapındaki ev sahipleri ve mülk yöneticilerine katılın.

Web Sitesi: turno.com

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