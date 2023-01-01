Turno, kiralık tatil temizleyicilerini planlamanın, ödeme yapmanın ve bulmanın akıllı yoludur. Turno ile kısa süreli kiralama ve Airbnb temizliğini otomatik pilota alan dünya çapındaki ev sahipleri ve mülk yöneticilerine katılın.

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