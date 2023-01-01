Tastyworks

Kendin yap yatırımına inanıyoruz. Kendi paranızı kontrol etmenin, portföyünüzü otomatik pilota alan para yöneticilerine veya robot danışmanlara güvenmekten daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

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