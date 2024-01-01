SwagUp tek Uçtan Uca Swag Yönetim Platformudur. Swag'in inanılmaz derecede güçlü olduğuna ama aynı zamanda kullanımının inanılmaz derecede karmaşık olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şey, swag oluşturma ve gönderme sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Platformumuz size ürün tasarımını, oluşturulmasını, satın alınmasını, envanter yönetimini, kolaylaştırılmış dağıtımı ve küresel lojistiği tek bir noktadan yönetme gücü verir. Redeem (güzel hediye verme deneyimi), Mağazalar (platformumuzun içinde kendi çarpıcı mağazalarınızı oluşturun) ve entegrasyonlar (HRIS, CRM vb.'nizdeki olaylara göre swag dağıtımını tetikleyin) gibi güçlü yeteneklerimiz size swag yönetimini gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. otomatik pilotta. Benzersiz bir müşteri deneyimi sunabilmek için kendi teknolojimizi ve operasyonlarımızı kontrol ederek süreci dikey olarak işlettik. Daha fazlasını öğrenmek için swagup.com'a gidin!

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