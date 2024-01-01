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AXOMO

AXOMO

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Web Sitesi: axomo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde AXOMO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AXOMO, kalıcı bir izlenim bırakan ödüller sunmak için tasarlanmış bir yağma yönetimi çözümüdür. Araştırmalar, markalı ekipmanların %52'sinin 30 gün içinde yeniden hediye edildiğini veya atıldığını gösteriyor; halkınız (ve gezegeniniz) daha iyisini hak ediyor. Marka mağaza platformumuz, sürdürülebilirlik girişimlerini geliştirmek ve insanlara kendilerine uygun markalı ürünleri seçme şansı vererek heyecanı artırmak için tasarlandı. Otomatik yinelenen mağaza kredisi, farklı gruplara veya konumlara yönelik harcamaları izlemeye yönelik bütçeler, ayrıntılı kullanıcı etkileşimi verileri ve daha fazlasıyla ideal kurumsal hediye stratejinizi hayata geçirin. Talep üzerine üretim, toplu tasarruf ve depolama, ürün kalitesi garantisi, yerinde müşteri hizmetleri ekibi ve lansman öncesi işe alım süreci gibi benzersiz avantajlar sunuyoruz. Kurumsal promosyonların geleceği, uzaktan dağıtıma öncelik vermeye ve ortalamanın üzerinde bir çalışan ödül deneyimi sağlamaya doğru kayarken, müşterilerimizin kurumsal hediye stratejilerini hayata geçirmek için her adımda buradayız.

Kategoriler:

Business
Promosyon Ürün Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: axomo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AXOMO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Sendoso

Sendoso

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PFL

PFL

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Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

&Open

&Open

andopen.co

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

Swageazy

Swageazy

swageazy.com

commonsku

commonsku

commonsku.com

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Museema

Museema

museema.com

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

Inkwell Global Marketing

Inkwell Global Marketing

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SwagUp

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Giftsenda

Giftsenda

giftsenda.com

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

factoHR

factoHR

factohr.com

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

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