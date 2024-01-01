AXOMO, kalıcı bir izlenim bırakan ödüller sunmak için tasarlanmış bir yağma yönetimi çözümüdür. Araştırmalar, markalı ekipmanların %52'sinin 30 gün içinde yeniden hediye edildiğini veya atıldığını gösteriyor; halkınız (ve gezegeniniz) daha iyisini hak ediyor. Marka mağaza platformumuz, sürdürülebilirlik girişimlerini geliştirmek ve insanlara kendilerine uygun markalı ürünleri seçme şansı vererek heyecanı artırmak için tasarlandı. Otomatik yinelenen mağaza kredisi, farklı gruplara veya konumlara yönelik harcamaları izlemeye yönelik bütçeler, ayrıntılı kullanıcı etkileşimi verileri ve daha fazlasıyla ideal kurumsal hediye stratejinizi hayata geçirin. Talep üzerine üretim, toplu tasarruf ve depolama, ürün kalitesi garantisi, yerinde müşteri hizmetleri ekibi ve lansman öncesi işe alım süreci gibi benzersiz avantajlar sunuyoruz. Kurumsal promosyonların geleceği, uzaktan dağıtıma öncelik vermeye ve ortalamanın üzerinde bir çalışan ödül deneyimi sağlamaya doğru kayarken, müşterilerimizin kurumsal hediye stratejilerini hayata geçirmek için her adımda buradayız.

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