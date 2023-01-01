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Web Sitesi: pfl.com

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PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta dünyasına taşıyoruz. Tek noktadan hizmet yaklaşımımız, strateji ve üretimden teslimat ve ölçüme kadar her şeyi yöneterek yürütme sürecini basitleştirir. Etkileşimi artırmak ve sonuçları artırmak için kartpostallardan ve mektuplardan logolu 3 boyutlu postalara kadar akılda kalıcı doğrudan posta dokunuşlarıyla eşleştirilmiş dijital taktikler kullanıyoruz. Yüzlerden milyonlara kadar her ölçekteki kampanyaları kişiselleştirmek için verilerinizin gücünden yararlanarak müşterilerinizin alakalı ve kişiselleştirilmiş mesajlar almasını sağlıyoruz. Ayrıca platformumuz CRM/MAP'inizle entegre olarak doğrudan posta performansını ve yatırım getirisini kolayca ölçmenize olanak tanır. İlgi çekici, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir doğrudan postalarla müşterilerinizin yüzünü güldürmenize yardımcı olalım.

Web Sitesi: pfl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PFL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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