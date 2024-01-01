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Direct Mail Manager

Direct Mail Manager

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Web Sitesi: directmailmanager.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Direct Mail Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Automate targeted on-demand postcards and letters at-scale and get them in the mail stream within 24 hours.

Kategoriler:

Productivity
Print Fulfillment Software

Web Sitesi: directmailmanager.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Direct Mail Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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