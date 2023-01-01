Gelato, kişiye özel ürünlerin yerel üretimi ve dağıtımı için dünyanın en büyük ağını oluşturdu. Birlikte yaratıcılığı hayata ve işe taşıyoruz.

Web Sitesi: gelato.com

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