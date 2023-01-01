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Postalytics

Postalytics

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Web Sitesi: postalytics.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Postalytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Postalytics® is direct mail automation software that sends personalized direct mail from your CRM and analyzes delivery & response.

Web Sitesi: postalytics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Postalytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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