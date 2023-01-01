Intandemly
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Web Sitesi: intandemly.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Intandemly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Hedef hesaplardan talep, etkileşim ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişilerin, Süreçlerin ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonuna sahip olursunuz. 400'den fazla kuruluş, satış katılımını artırmak için Intandemly'ye güvendi. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Web Sitesi: intandemly.com
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