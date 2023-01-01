Hedef hesaplardan talep, etkileşim ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişilerin, Süreçlerin ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonuna sahip olursunuz. 400'den fazla kuruluş, satış katılımını artırmak için Intandemly'ye güvendi. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.

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