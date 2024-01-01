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Pazcare

Pazcare

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Web Sitesi: pazcare.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pazcare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister yakınınızdaki büyük mağazadan yiyecek satın alın; Pazcard, çalışanlarınızın kullanması gereken tek araçtır.

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: pazcare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pazcare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Neo.Tax

neo.tax

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Glovo

glovoapp.com

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