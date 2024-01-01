Pazcare
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Web Sitesi: pazcare.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pazcare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister yakınınızdaki büyük mağazadan yiyecek satın alın; Pazcard, çalışanlarınızın kullanması gereken tek araçtır.
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Web Sitesi: pazcare.com
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