Xchart.com

Anestezi Tabloları için Otomatik Pilot Kağıt kaydının kontrolünü otomasyonun verimliliğiyle birleştiren anestezi çizelgeleme yazılımı. Anestezi sağlayıcıları, hayati değerlerin otomatik olarak yakalanması ile kayıtlarındaki verilerin kontrolü arasında seçim yapmak zorunda olduklarına inandırılıyor. Anestezi yazılımının yardımcıdan ziyade polise benzediğine inandırılıyorlar. Yazılımın öğrenilmesinin zor olması gerektiğine inanmaya yönlendiriliyorlar. Xchart tüm bunları değiştirmeyi hedefliyor.

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