WebCatalog
Xchart.com

Xchart.com

manager.xchart.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Anestezi Tabloları için Otomatik Pilot Kağıt kaydının kontrolünü otomasyonun verimliliğiyle birleştiren anestezi çizelgeleme yazılımı. Anestezi sağlayıcıları, hayati değerlerin otomatik olarak yakalanması ile kayıtlarındaki verilerin kontrolü arasında seçim yapmak zorunda olduklarına inandırılıyor. Anestezi yazılımının yardımcıdan ziyade polise benzediğine inandırılıyorlar. Yazılımın öğrenilmesinin zor olması gerektiğine inanmaya yönlendiriliyorlar. Xchart tüm bunları değiştirmeyi hedefliyor.

Web Sitesi: xchart.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xchart.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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