SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada bir satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.

Web Sitesi: salesboss.ai

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