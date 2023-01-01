CRM.io by 500apps, en iyi bulut tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımıyla daha fazla satış elde etmenizi ve işinizi daha hızlı büyütmenizi sağlayan gelişmiş bir CRM Yazılımıdır. Kullanıcı başına 14,99 ABD doları karşılığında 50 uygulamaya erişin Özellikler: 1. Potansiyel Müşteri Yönetimi: Potansiyel Müşteri Yönetimi Yazılımı, tüm potansiyel müşterilerinizi tek bir merkezi konuma ekleyebilir ve yönetebilir. Sınıfının en iyisi iletişim yönetimi özelliklerini kullanarak müşteri bilgilerini kolayca yönetin ve müşteri ilişkilerini geliştirin. Daha az iş ile daha fazla anlaşma yapın. 2. İletişim Yönetimi Yazılımı: CRM.io'nun İletişim Yönetimi Yazılımı, tek bir merkezi konumdan müşteri bilgilerini yönetebilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri geliştirebilir. 3. Hesap Yönetimi Yazılımı: Akıllı Hesap Yönetimi Yazılımı, müşterinizin iş ihtiyaçlarını anlar ve satış faaliyetlerinizdeki önemli hesaplara yönelik stratejik bir bakış açısıyla daha fazla anlaşma kazanır. 4. Anlaşma Yönetimi: Anlaşma Yönetimi Yazılımı büyüyen işletmeyi takip edebilir, yönetebilir ve daha fazla anlaşma kazanabilir. 5. Satış Otomasyon Yazılımı: Büyüyen işletmelerin karmaşık satış süreçlerini kolayca otomatikleştirmesine yönelik Satış Otomasyon Yazılımı. Akıllı, güçlü satış otomasyonu, Satışlarınızı ve iş iş akışlarınızı dakikalar içinde otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin, satış sürecinizi kolaylaştırın ve işinizi ölçeklendirin. CRM.io'nun USP'leri: Hepsi Bir Arada Satış Yazılımı - Potansiyel Müşterileri, Kişileri, Anlaşmaları, Belgeleri, Elektronik İmzaları, Posta yazılımını ve çok daha fazlasını tek bir yerden yönetin. 450 milyon potansiyel müşteri veritabanına erişimle başlayın. Güçlü Otomasyonlar - Anlaşma kanalı aşaması değişiklikleri, yeni potansiyel müşteriler, yeni iletişim bilgileri ve çok daha fazlası üzerinde önceden tanımlanmış iş akışları çalıştırın. Görsel bir sürükle ve bırak tasarımcısı kullanarak oluşturun. Entegrasyonlar ve Widget'lar - CRM.io'yu e-postaya, telefon sağlayıcılarına, faturalandırmaya, yardım masası yazılımına, sosyal pakete ve çok daha fazlasına bağlayın Yaklaşık 500 uygulama: 500 uygulama, 50 uygulamadan oluşan Hepsi Bir Arada iş paketi sağlayan bir platformdur. Fortune 500 şirketleri gibi işletmelerin gelişmesine yardımcı olmak.

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