En hızlı büyüyen şirketlerin CRM yazılımını uygulamak için ayları yoktur. Bu yüzden Upsales'i yarattık. Mükemmel sonuçlar yaratan bir ürünü hızlı bir şekilde sunmak. 1800'den fazla müşterisiyle Upsales, B2B için en hızlı büyüyen satış ve pazarlama platformu haline geldi. Yeni potansiyel müşteriler bulmanıza, daha fazla anlaşma kazanmanıza ve mevcut müşterilerinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Temel özellikler: - Yukarı satış fırsatlarını ortaya çıkarın - Bir anlaşmanın ne zaman ve nerede sonuçlanacağını bilin - Akıllı eylem planlarıyla satış yapın - Yapay zeka tabanlı potansiyel müşteri önerileri alın - Kurumsal aile ağacındaki bağlantılardan yararlanın - Yapay zeka tabanlı doğrulukla veri odaklı hedefler belirleyin - Oluşturun Yönetim kurulu düzeyindeki kişiler - Formlar, şablonlar ve pazarlama otomasyonu iş akışları oluşturun - Güçlü iş zekası aracımızla içgörülerinizde uzmanlaşın

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