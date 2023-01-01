WebCatalog
FamilySearch

FamilySearch

familysearch.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FamilySearch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın en büyük aile ağacını ve şecere arşivini keşfederek aile geçmişinizi keşfedin. Aile fotoğraflarını ve hikayelerini paylaşın. Hepsi ücretsiz.

Web Sitesi: familysearch.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, FamilySearch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Geni

Geni

geni.com

FanFiction

FanFiction

fanfiction.net

MyHeritage

MyHeritage

myheritage.com

Storied

Storied

storied.com

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

500px

500px

500px.com

FictionPress

FictionPress

fictionpress.com

Smithsonian Channel

Smithsonian Channel

smithsonianchannel.com

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Shutterfly

Shutterfly

shutterfly.com

TBN

TBN

watch.tbn.org

PeekYou

PeekYou

peekyou.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası