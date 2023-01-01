Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi bugün artırmaya başlayın.

Web Sitesi: setshape.com

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