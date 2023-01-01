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Shape Software

Shape Software

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Web Sitesi: setshape.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shape Software çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi bugün artırmaya başlayın.

Web Sitesi: setshape.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shape Software ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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