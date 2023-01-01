WebCatalog
Pardot

Pardot

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Web Sitesi: pardot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pardot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pardot, şirketlerin anlamlı bağlantılar oluşturmasına, daha fazla satış hattı oluşturmasına ve satışları daha fazla anlaşma yapma konusunda güçlendirmesine yardımcı olan bir pazarlama otomasyonu çözümüdür.

Web Sitesi: pardot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pardot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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