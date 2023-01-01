Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pardot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Pardot, şirketlerin anlamlı bağlantılar oluşturmasına, daha fazla satış hattı oluşturmasına ve satışları daha fazla anlaşma yapma konusunda güçlendirmesine yardımcı olan bir pazarlama otomasyonu çözümüdür.

Web Sitesi: pardot.com

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