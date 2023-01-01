WebCatalog
PortfolioPilot

PortfolioPilot

portfoliopilot.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PortfolioPilot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka odaklı yatırım rehberiniz. Otomatik portföy izleme, makro analiz ve kişiselleştirilmiş önerileri kullanarak paranızı artırın.

Web Sitesi: portfoliopilot.com

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