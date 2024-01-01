Zuko
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Web Sitesi: zuko.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zuko çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Çevrimiçi bir formu doldurmaya başlayan kişilerin %67'si formu doldurmuyor. Zuko, formunuzu olabilecek en iyi hale getirerek terk edilmeyi azaltmanıza ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olan bir çevrimiçi form + ödeme analizi ve optimizasyon aracıdır. * Ziyaretçilerin formlarınızı ne zaman, nerede ve neden terk ettiğini anlayın. * UX sorunlarınızın nerede olduğunu belirlemek için her form alanıyla ilgili verileri alın. * Birkaç dakika içinde izlemeye başlayın; geliştiriciye gerek yok. * Formları izlemek Google Analytics'ten daha kolay ve daha hızlı Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenin: * Ziyaretçilerimin hangi alanlar terk etmesine neden oluyor? * Ziyaretçiler formda nasıl ilerliyor? * Hangi hata mesajları gösteriliyor ve ne sıklıkta? * Ziyaretçi davranışı cihaza göre nasıl değişiklik gösteriyor? *Formum bozuldu mu? Ne zaman oldu?
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Web Sitesi: zuko.io
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