Çevrimiçi bir formu doldurmaya başlayan kişilerin %67'si formu doldurmuyor. Zuko, formunuzu olabilecek en iyi hale getirerek terk edilmeyi azaltmanıza ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olan bir çevrimiçi form + ödeme analizi ve optimizasyon aracıdır. * Ziyaretçilerin formlarınızı ne zaman, nerede ve neden terk ettiğini anlayın. * UX sorunlarınızın nerede olduğunu belirlemek için her form alanıyla ilgili verileri alın. * Birkaç dakika içinde izlemeye başlayın; geliştiriciye gerek yok. * Formları izlemek Google Analytics'ten daha kolay ve daha hızlı Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenin: * Ziyaretçilerimin hangi alanlar terk etmesine neden oluyor? * Ziyaretçiler formda nasıl ilerliyor? * Hangi hata mesajları gösteriliyor ve ne sıklıkta? * Ziyaretçi davranışı cihaza göre nasıl değişiklik gösteriyor? *Formum bozuldu mu? Ne zaman oldu?

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