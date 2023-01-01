KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalama, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar

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