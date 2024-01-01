Kategoriler

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) Danışmanları Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

EPM danışmanları, kurumsal planlama, analitik ve raporlama çabaları genelinde rehberlik ve destek sağlayarak kuruluşların performanslarını artırmalarına yardımcı olur. İyileştirilmiş performans arayışında şirketlere hem proje bazlı hem de sürekli yardım sağlarlar. Ek olarak, bu danışmanlar işletmelere EPM veya CPM yazılım çözümlerinin uygulanması, benimsenmesi ve kullanımının en üst düzeye çıkarılması konusunda yardımcı olur.

Yeni Uygulama Gönder


KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalama, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası