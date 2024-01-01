ERPNext

ERPNext

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ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, üreticiler, distribütörler ve hizmet şirketleri tarafından kullanılan genel bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, CRM, satış, satın alma, web sitesi, e-ticaret, satış noktası, üretim, depo, proje yönetimi, envanter ve hizmetler gibi modülleri içerir. Ayrıca okullar, sağlık hizmetleri, tarım ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi alana özgü modüller vardır. ERPNext, NetSuite ve QAD'ye bir alternatiftir ve işlev olarak Odoo (eski adıyla OpenERP), Tryton ve Openbravo'ya benzer. ERPNext, Gartner tarafından Öncüler olarak ERP FrontRunners Listesine dahil edildi.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: erpnext.com

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