Manu Online, küçük ve orta ölçekli şirketlerin malzeme tedariki ve imalatında kullanımına yönelik uzman bir ERP çözümü sağlar. 2000 yılında kurulan ilk çevrimiçi ERP şirketlerinden biriydik. Özellikleri arasında üretim ve envanter yönetimi, seri numarası takibi, uçtan uca izlenebilirlik için parti takibi, Açık API, daha yüksek işlem hacmi için otomasyon, çok adımlı yönlendirme, üretim planlama ve çizelgeleme, gerçek zamanlı MRP, raporlama araçları ve büyüyen bir ürün yelpazesi yer alır. kanal ortağı ağı. E-ticaret ve muhasebe sistemleri ile entegrasyonlar mevcuttur. Manu Online, günlük üretim zorluklarınızı çözmek ve uzun vadede verimlilik sağlamak için oluşturulmuş güçlü bir Bulut iş uygulamasından yararlanmak isteyen herhangi bir sektördeki üreticiler için mükemmel bir seçimdir.

Web Sitesi: manuonline.com

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