CentralBOS

CBOS'ta, kritik finansal veriler için gerçek zamanlı, değerli bir havuz oluşturarak muhasebe süreçlerinizi ve sistemlerinizi modernleştirmenin ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyoruz. Kapsamlı, bulut tabanlı ERP sistemimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kritik iş fonksiyonları için özel, entegre modüller sağlar: * Envanter yönetimi * Finansal Yönetim *CRM * Sipariş yönetimi * İK ve maaş bordrosu * Saha servis yönetimi Bu iş operasyonlarından ve muhasebe işlevlerinden elde edilen verileri tek bir çözümde derlemek, ekibiniz için güvenilir bir kayıt sistemi sağlayarak, işin her bölümünde tam görünürlükle daha iyi kararlar almalarına olanak tanır. CBOS ERP çözümü, muhasebe ve operasyonel ihtiyaçlarınızı, optimum sonuçlar için sektördeki en iyi uygulamaları birleştiren yeni nesil teknolojiyle destekleyecektir.

Web Sitesi: cbos.com

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