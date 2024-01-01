CentralBOS

CentralBOS

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Web Sitesi: cbos.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CBOS'ta, kritik finansal veriler için gerçek zamanlı, değerli bir havuz oluşturarak muhasebe süreçlerinizi ve sistemlerinizi modernleştirmenin ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyoruz. Kapsamlı, bulut tabanlı ERP sistemimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kritik iş fonksiyonları için özel, entegre modüller sağlar: * Envanter yönetimi * Finansal Yönetim *CRM * Sipariş yönetimi * İK ve maaş bordrosu * Saha servis yönetimi Bu iş operasyonlarından ve muhasebe işlevlerinden elde edilen verileri tek bir çözümde derlemek, ekibiniz için güvenilir bir kayıt sistemi sağlayarak, işin her bölümünde tam görünürlükle daha iyi kararlar almalarına olanak tanır. CBOS ERP çözümü, muhasebe ve operasyonel ihtiyaçlarınızı, optimum sonuçlar için sektördeki en iyi uygulamaları birleştiren yeni nesil teknolojiyle destekleyecektir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: cbos.com

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