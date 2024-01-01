GoodBooks

GoodBooks

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Web Sitesi: goodbookserp.com

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GoodBooks son teknoloji ürünü bir EERP bilgi sistemidir. Genişletilmiş Kurumsal Kaynak Planlama (EERP), gelişmiş bir yönetim yazılımı metodolojisidir. GoodBooks, müşterilerin sistemlerini ilerledikçe entegre etmelerine olanak tanıyan, modülleri iş kritikliğine göre uygulayan modüler bir uygulamadır. Müşteriler arasında imalat, Hizmetler, Lojistik, Perakende vb. dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve sektörlerdeki KOBİ'ler, Orta ve büyük ölçekli işletmeler bulunmaktadır.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: goodbookserp.com

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